Arme albe și sticle incendiare, găsite în urma descinderilor la două clanuri Ștoacă și Toboșarii: 11 persoane, reținute

Anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal în urma perchezițiilor efectuate în dosarul violentelor dintre clanurile Ștoacă și Toboșarii din Capitală, într-un caz care vizează șantaj, loviri, uz de armă și tulburarea ordinii publice. Zeci de arme albe, sticle incendiare și sume de bani au fost ridicate, iar 11 persoane au fost reținute.

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