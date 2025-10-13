ASF: FONDURILE DE PENSII PRIVATE AU ÎNREGISTRAT ACTIVE TOTALE DE 177,1 MILIARDE LEI

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Activele totale ale fondurilor de pensii private din Rimânia erau de 177,1 miliarde de lei, la data de 30 iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 13,2% faţă de nivelul consemnat la sfârşitul lunii decembrie 2024, a informat, luni, 13 octombrie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).