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Social· 2 min citire
Australia: Utilizarea rețelelor sociale crește în rândul tinerilor sub 16 ani după interzicerea acestora
Rețele sociale tineri
Publicat26 aug. 2026, 07:54
Sursărealitatea.net
Utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interzicerea acestora la sfârșitul anului 2025 pentru această categorie de populație, potrivit datelor unei aplicații de control parental publicate miercuri, notează AFP.
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