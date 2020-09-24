Bărbat condamnat pentru omor, depistat de polițiști într-o comună din Giurgiu

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați au organizat ieri o acțiune pe linia persoanelor urmărite, pe raza comunei Ghimpați.

Cu această ocazie, oamenii legii au depistat un bărbat de 41 de ani, urmărit național, din comuna Tătăreștii de Jos, județul Teleorman.

Împotriva acestuia Tribunalul Giurgiu a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la o pedeapsă de 16 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Persoana depistată a fost condusă la sediul unității de poliție pentru întocmirea documentației necesare și depusă ulterior în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranță Giurgiu.

