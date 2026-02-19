Bolojan pune tunurile și pe militari: Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani prin OUG
Bolojan pune tunurile și pe militari: Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani prin OUG
Măsura stârnește revoltă în sistemul de apărare
După scandalul pensiilor speciale și decizia CCR care a aruncat din nou țara în haos, Guvernul Bolojan își îndreaptă atenția către militari. Executivul pregătește o Ordonanță de Urgență prin care vârsta de pensionare ar urma să crească în doar 30 de zile, până la 65 de ani.
Măsura stârnește revoltă în sistemul de apărare mai ales că, în paralel, militarii se confruntă deja cu tăieri și înghețări de drepturi. După scandalul pensiilor speciale și decizia CCR care a blocat reforma timp îndelungat, Guvernul Bolojan pare că își mută acum presiunea spre militari. Potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS, se pregătește o ordonanță de urgență care va fi implementată în mai puțin de 30 de zile.
Ilie Bolojan pune tunurile pe militari
Aceasta presupune ca vârsta de pensionare în cazul militarilor și celor din sistemul de ordine publică să crească etapizat la 65 de ani. Măsura stârnește revoltă în rândul cadrelor militare, pentru că angajații din sistem se confruntă deja cu înghețări de drepturi și incertitudine. Specialiștii susțin că această reformă, dacă va fi adoptată, atunci deficitul de personal din sistemul de apărare se va adânci și mai mult.
Citește și:
- 18:55 - John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News