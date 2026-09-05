Cursurile gratuite ar putea dispărea din ofertele Palatelor Copiilor. Mii de copii afectați

Câteva cursuri gratuite vor dispărea din ofertele Palatului Copiilor din București. Asta din cauza Ordonanței care prevedea reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din instituții publice. Ordonanța exceptează învățământul de stat de la tăieri, dar nu a inclus, de exemplu, partea de educație extrașcolară. Cea pe care o furnizează – gratuit – Palatul și cluburile copiilor.
Peste 10.000 de persoane au semnat o petiție pentru salvarea unor activități extrașcolare gratuite din cluburile și palatele copiilor, după apariția informațiilor privind reducerea finanțării pentru posturile acoperite prin plata cu ora. Inițiatorii susțin că numai în cele șase sectoare ale Bucureștiului ar putea fi afectați peste 2.500 de copii.
Palatele și cluburile copiilor fac parte din sistemul public de educație extrașcolară, iar activitățile lor sunt complementare educației formale. Copiii pot participa la cercuri din domenii foarte diferite, de la muzică, pictură și teatru până la informatică, robotică, jurnalism, științe sau sport.
Potrivit regulamentului de organizare și funcționare, preșcolarii și elevii au acces liber și gratuit la aceste activități. La nivelul fiecărui județ funcționează un Palat al Copiilor, iar în București există câte un Club al Copiilor în fiecare dintre cele șase sectoare. Palatul Național al Copiilor din București funcționează separat și este subordonat direct Ministerului Educației.
Mii de copii afectați
Controversa a apărut după ce o petiție online a semnalat că, începând cu 1 septembrie 2026, o serie de activități care funcționau prin plata cu ora nu ar mai urma să fie finanțate în cluburile copiilor și cluburile sportive școlare din București.
Inițiatorii susțin că peste 2.500 de copii din cluburile sectoarelor 1–6, fără a include cluburile sportive, ar putea pierde accesul la unele dintre aceste activități gratuite.
Pe lista prezentată în petiție se regăsesc corul și grupurile vocale, muzica instrumentală, pianul, dansurile moderne și populare, teatrul, educația cinematografică, limbile franceză și germană, jocurile logice, matematica aplicată, chimia experimentală, pictura, informatica, jurnalistica și mai multe activități sportive.
Probleme similare au apărut și în țară. La Palatul Copiilor Iași, 17 cercuri sunt blocate pentru anul școlar 2026–2027 în contextul reducerilor bugetare și al blocării unor posturi, iar aproximativ 1.000 de copii sunt afectați. Probleme sunt și la Brașov.
În județul Brașov sunt cluburi ale copiilor la Râșnov, Codlea, Făgăraș și Victoria. În municipiul Brașov există Palatul Copiilor. La Codlea, Făgăraș și Victoria nu au fost operate tăieri de la plata cu ora.