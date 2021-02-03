Doi tineri din Giurgiu, arestați preventiv după ce i-au pulverizat spray lacrimogen unui bărbat și i-au sustras două telefoane mobile

Doi tineri au fost arestați preventiv după ce au tâlhărit un bărbat, căruia i-au sustras două telefoane mobile

Doi tineri au fost arestați preventiv după ce au tâlhărit un bărbat, căruia i-au sustras două telefoane mobile pe care acesta încerca să le vândă celor doi hoți.

Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată pe 25 ianuarie, prin S.N.U.A.U. 112 de către un bărbat de 45 de ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul că în timp ce se afla în autoturismul personal împreună cu alți doi bărbați, unul dintre aceștia i-a pulverizat spray iritant lacrimogen în zona feței, moment în care i-au fost sustrase două telefoane mobile.

Din primele verificări s-a constatat faptul că în data de 25 ianuarie a.c., ora 19.00, în timp ce bărbatul în cauză se afla în autoturismul său, împreună cu un tânăr de 28 de ani, din municipiul Giurgiu și o altă persoană necunoscută, cu scopul de a le vinde acestora două telefoane mobile, una dintre persoane i-a pulverizat spray iritant lacrimogen în zona feței și i-a sustras cele două telefoane mobile.

Prejudiciul cauzat în valoare de 13.000 lei a fost recuperat în totalitate.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, cele două persoane au fost identificate, acestea fiind arestate preventiv pentru 30 de zile.

Sursa: Realitatea de Giurgiu