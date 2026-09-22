Echinocțiul de toamnă 2026: când începe toamna astronomică și când se schimbă ora

Toamna astronomică începe în România miercuri, 23 septembrie 2026, odată cu producerea echinocțiului de toamnă.
Fenomenul astronomic are loc la ora 03:05, ora României, și marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică spre cea sudică.
În această perioadă, durata zilei și cea a nopții sunt apropiate. După echinocțiu, în emisfera nordică, nopțile vor deveni treptat mai lungi, iar zilele mai scurte. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă, programat pentru 21 decembrie.
Ce înseamnă echinocțiul de toamnă
Echinocțiul reprezintă unul dintre cele două momente ale anului în care Soarele traversează ecuatorul ceresc. În septembrie, acest fenomen marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică și al primăverii astronomice în emisfera sudică.
Deși denumirea fenomenului este asociată cu ideea că ziua și noaptea ar avea exact aceeași durată, în realitate diferența nu este perfect nulă. Refracția atmosferică și modul în care sunt stabilite momentele de răsărit și apus fac ca perioada de lumină să fie, în general, puțin mai lungă de 12 ore.
După 23 septembrie, Soarele va răsări din ce în ce mai târziu și va apune mai devreme, iar durata zilelor va continua să scadă.
Când trece România la ora de iarnă
Echinocțiul de toamnă nu coincide cu schimbarea orei. Cele două evenimente au loc la mai bine de o lună distanță.
În 2026, România va reveni la ora standard în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, devenind ora 03:00.
Astfel, ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore. Dispozitivele conectate la internet își vor modifica, de regulă, automat ora, în timp ce ceasurile care nu fac actualizarea automată vor trebui reglate manual.
În prezent, schimbarea sezonieră a orei continuă să fie aplicată în România, astfel că revenirea la ora standard are loc în ultima duminică din luna octombrie.
Pe scurt
23 septembrie 2026, ora 03:05 – echinocțiul de toamnă;
23 septembrie – începe toamna astronomică;
21 decembrie 2026 – solstițiul de iarnă;
25 octombrie 2026 – România revine la ora standard;
04:00 → 03:00 – ceasurile sunt date înapoi cu o oră.