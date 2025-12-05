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Eurodeputați francezi, reacții dure la strategia de securitate a SUA: document „inadmisibil”, administrația Trump „dușman al Europei”
Eurodeputați francezi, reacții dure la strategia de securitate a SUA: document „inadmisibil”, administrația Trump „dușman al Europei”
Eurodeputați francezi, reacții dure la strategia de securitate a SUA
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