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Fetiță de 6 ani găsită inconștientă în locuință, în Vrancea. Ce au descoperit polițiștii
Poliție
O fetiță de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a fost găsită inconștientă în locuința familiei, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.
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