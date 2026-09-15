Trump renunță la taxarea hârtiei igienice canadiene, dar lovește alte produse. Ce intră în vizorul SUA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 15:05

Donald Trump a modificat lista produselor canadiene vizate de măsurile comerciale americane, renunțând la tarife pentru unele bunuri, inclusiv hârtie igienică, în timp ce administrația de la Washington a introdus restricții suplimentare pentru alte categorii de produse.

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