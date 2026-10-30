Furturi de cabluri din parcuri fotovoltaice. Mai multe persoane au fost reținute după percheziții

Șapte persoane sunt suspectate că au sustras aproximativ 1.500 de metri de cabluri electrice dintr-un parc fotovoltaic din Dâmbovița, iar polițiștii le-au confiscat două tone de cupru și peste 421.000 de lei.
Investigațiile au pornit în urma unei plângeri depuse la începutul verii de reprezentanții unui parc fotovoltaic din comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, care au semnalat dispariția a sute de metri de cabluri electrice.
Conform anchetei, șapte persoane sunt suspectate că au comis furtul pentru a extrage și vinde cuprul conținut în conducte. Aceleași indivizi ar fi implicați în acte similare din județele Ilfov și Giurgiu.
În luna august, polițiștii au efectuat percheziții la locuințele suspectelor din orașul Răcari și din comunele Braniștea, Conțești și Mătăsaru. La aceste adrese au fost identificate 2.000 de kilograme de cupru și o sumă de peste 421.000 de lei.
Un bărbat a fost plasat sub control judiciar joi, 29 octombrie, după ce polițiștii din Dâmbovița l-au reținut pentru 24 de ore în cadrul acestui dosar.