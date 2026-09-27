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Instructor auto din Giurgiu, sancționat după ce elevul a fost prins băut la volan
FOTO: Arhivă
Bărbatul a primit o amendă de 2.000 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile, după ce elevul său a fost depistat cu alcool în aerul expirat.
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