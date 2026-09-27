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Instructor auto din Giurgiu, sancționat după ce elevul a fost prins băut la volan

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 27 sept. 2026, 19:03

Bărbatul a primit o amendă de 2.000 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile, după ce elevul său a fost depistat cu alcool în aerul expirat.

Un instructor auto din Giurgiu a fost sancționat după ce elevul pe care îl pregătea a fost depistat sub influența alcoolului în timpul unei ore de conducere. Polițiștii au oprit pentru control autoturismul de școală pe strada Dudului, iar la volan se afla un bărbat de 43 de ani, însoțit de instructorul său, în vârstă de 45 de ani. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Instructorul răspunde juridic în timpul orelor de conducere

În timpul pregătirii practice, legislația îl asimilează pe instructor conducătorului auto, acesta fiind responsabil pentru siguranța deplasării și pentru starea persoanei instruite. În consecință, instructorul a primit o amendă de 2.000 de lei și i-a fost suspendat permisul pentru 90 de zile.

Elevul nu este sancționat direct pentru conducere sub influența alcoolului, deoarece nu deține permis și se află sub responsabilitatea instructorului. Totuși, incidentul îi poate afecta parcursul la școala de șoferi, inclusiv prin exmatriculare sau suspendarea pregătirii.

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