Instructor auto din Giurgiu, sancționat după ce elevul a fost prins băut la volan

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 27 sept. 2026, 19:03

Bărbatul a primit o amendă de 2.000 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile, după ce elevul său a fost depistat cu alcool în aerul expirat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre instructor auto politia