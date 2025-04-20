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Lumina Învierii, mesaj de speranță pentru români: Cosmin-Ioan Corendea (AUR) transmite un gând cald de Paște

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Scris de Autor Publicat: 20 apr. 2025, 12:08

Deputatul AUR Cosmin-Ioan Corendea le transmite românilor un mesaj de suflet cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, amintind de puterea credinței și de speranța care renaște în fiecare dintre noi odată cu Învierea Domnului.„Hristos a înviat! Fie ca această sărbătoare sfântă să ne aducă liniște în suflet, bucurie în case și credință nestrămutată în inimă. Să nu uităm niciodată că lumina Învierii ne călăuzește spre unitate, adevăr și demnitate. Le doresc tuturor românilor, din țară și de peste hotare, un Paște fericit, cu sănătate, speranță și dragoste de neam!”, a transmis Cosmin-Ioan Corendea.Parlamentarul AUR a subliniat importanța valorilor creștine în societatea românească, arătând că doar întorcându-ne către credință și tradiții ne putem păstra identitatea și demnitatea națională.„Să rămânem uniți în jurul familiei, al credinței și al valorilor noastre strămoșești. Numai așa vom putea reclădi România!”, a mai spus deputatul.Paștele este, mai presus de toate, o sărbătoare a speranței, a iubirii și a luminii divine, pe care fiecare român o poartă în suflet.MATERIAL PUBLICITAR POLITICPartidul Alianța pentru Unirea Românilor, Email: [email protected], Adresă: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. IlfovCMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1

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