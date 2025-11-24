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Moscova respinge planul european de pace pentru Ucraina: Kremlinul îl numește „neconstructiv”
Moscova respinge planul european de pace pentru Ucraina: Kremlinul îl numește „neconstructiv”
Moscova respinge planul european de pace pentru Ucraina: Kremlinul îl numește „neconstructiv”
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