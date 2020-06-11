"Nu traversați râurile prin apă și nu vă apropiați de malurile acestora". Ce recomandă ISU Giurgiu

Începând de astăzi, de la ora 10.00, în județul Giurgiu intră în vigoare atenționarea meteorologică Cod Galben de vreme rea.

Astfel, până sâmbătă, ora 10.00, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și pe arii restrânse 40...60 l/mp

În acest context, ISU Giurgiu vine cu o serie de recomandări pentru populație:

- Recomandăm populaţiei să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. De asemenea, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora.

- În situația manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasarea în zone cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.

- Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și AppStore.



