Opt polițiști, condamnați definitiv după ce au torturat doi bărbați în pandemie. Șeful echipei a primit 5 ani și 8 luni

Opt polițiști din București au fost condamnați definitiv pentru agresarea a doi bărbați, într-un incident petrecut în septembrie 2020, în perioada pandemiei.
Curtea de Apel București a stabilit pedepse cuprinse între 2 ani și jumătate și 5 ani și 8 luni de închisoare, iar patru dintre agenți au primit pedepse cu suspendare.
Cea mai mare pedeapsă, de 5 ani și 8 luni cu executare, a fost primită de Viorel Șeicaru, șeful echipei de polițiști. Alți trei agenți au fost condamnați la pedepse cuprinse între 2 ani și jumătate și 4 ani de detenție.
Bărbații au fost luați cu mașinile de poliție
Incidentul a avut loc după ce cei doi bărbați le-ar fi reproșat agenților că aplică amenzi persoanelor care nu purtau măști, deși nici polițiștii nu respectau regulile sanitare.
Potrivit anchetei, agenții i-au încătușat și i-au urcat în autospeciale. Unul dintre bărbați a fost dus pe un teren de la marginea Capitalei și bătut timp de aproximativ 30 de minute, inclusiv cu bastoanele peste tălpi. Ulterior, acesta ar fi fost umilit de șeful echipei în fața celorlalți polițiști.
Celălalt bărbat a fost, la rândul său, agresat și abandonat într-o altă zonă a Bucureștiului.
Pedepsele au fost reduse față de prima sentință
Curtea de Apel București a pronunțat verdictul definitiv după un proces de durată. Pedepsele stabilite în această etapă sunt mai mici decât cele dispuse inițial de Tribunalul București.
Polițiștii au părăsit sistemul după trimiterea lor în judecată, fie prin demisie, fie prin concediere. Între timp, una dintre victime a murit din cauza cancerului.