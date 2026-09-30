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Vladimir Putin, mesaj pentru noua Dumă: „Faceți totul pentru victoria noastră”. Rusia pregătește aproape 600 de miliarde de dolari pentru apărare

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Giurgiu ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 18:16

Vladimir Putin a deschis miercuri noua legislatură a Dumei de Stat cu un apel adresat parlamentarilor pentru consolidarea apărării Rusiei și susținerea efortului de război din Ucraina.

Președintele rus le-a cerut deputaților să facă „totul pentru victoria noastră” și să asigure resursele necesare armatei. Discursul vine în timp ce Moscova pregătește o creștere importantă a cheltuielilor militare pentru următorii ani.

Aproape 600 de miliarde de dolari pentru apărare

Potrivit documentelor bugetare consultate de Reuters, Rusia intenționează să cheltuiască aproximativ 50 de trilioane de ruble, echivalentul a aproape 592 de miliarde de dolari, pentru apărare în perioada 2027-2029.

Pentru 2027, suma prevăzută ajunge la 17,1 trilioane de ruble, aproximativ 202,6 miliarde de dolari. Valoarea este cu circa 27% mai mare decât cea prevăzută inițial în proiectul de buget.

Apel la unitate în Parlament

Putin le-a cerut deputaților să acorde o atenție specială problemelor legate de apărare și să sprijine militarii și familiile acestora.

Partidul Rusia Unită deține 349 dintre cele 450 de mandate ale noii Dume. În acest context, Putin a solicitat sprijin comun din partea formațiunilor parlamentare pentru ceea ce a numit problemele esențiale ale țării.

Moscova invocă stabilitatea economică

Majorarea bugetului militar vine pe fondul unor presiuni asupra finanțelor publice. Documentele analizate de Reuters indică o creștere a deficitului bugetar estimat pentru 2026 la 3,2% din PIB, față de 1,6% în estimarea anterioară. Guvernul rus pregătește, de asemenea, majorări de taxe pentru 2027.

Putin a cerut ca viitorul buget să fie construit astfel încât să păstreze stabilitatea macroeconomică și să asigure în același timp finanțarea programelor sociale.

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