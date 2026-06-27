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Orange anunță schimbări la tarifele de roaming, la început de sezon estival
Orange
Orange își modifică tarifele de roaming, la început de sezon estival, în care mulți români se gândesc la vacanțe și dincolo de zona Uniunii Europene, în Turcia, Egipt sau țările asiatice.
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