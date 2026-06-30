România intră în zona de risc privind resursele de apă. Țara noastră folosește aproape 34% din disponibil

Publicat 30 iun. 2026, 10:52 Sursă realitatea.net

Consumul de apă crește puternic vara, iar România se află în zona de risc! Potrivit celor mai recente date ale Agenției Europene de Mediu, țara noastră folosește vara aproape 34% din resursele de apă dulce disponibile. Nivelul depășește cu mult pragul de avertizare de 20%, peste care pot apărea probleme în perioadele caniculare, potrivit Realitatea PLUS.

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