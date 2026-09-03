România și FBI au doborât Sality, botnetul care a infectat milioane de calculatoare

O operațiune internațională masivă a pus capăt unei rețele cibernetice periculoase, activă de peste două decenii la nivel global.
România a jucat un rol cheie într-o amplă operațiune internațională coordonată de autoritățile din Statele Unite, care a vizat anihilarea botnetului Sality. Activă încă din anul 2003, această rețea malware a fost considerată una dintre cele mai longevive din lume.
De-a lungul timpului, infrastructura cibernetică a compromis peste 11 milioane de adrese IP unice, oferind infractorilor, în momentele sale de apogeu, control total asupra a aproximativ un milion de calculatoare infectate simultan.
Dispozitivele compromise erau transformate în „boți” fără știrea proprietarilor, fiind folosite ulterior pentru distribuirea de alte programe malițioase, furturi de criptomonede sau lansarea unor atacuri informatice devastatoare.
Tehnica ingenioasă care a blocat hackerii
Ceea ce a transformat Sality într-o țintă extrem de dificilă pentru forțele de ordine a fost structura sa descentralizată de tip peer-to-peer. Spre deosebire de alte rețele care depindeau de un singur server central, calculatoarele infectate cu Sality comunicau direct între ele, făcând infrastructura foarte greu de eliminat.
Pentru a reuși destructurarea, anchetatorii, sprijiniți de experții companiilor de securitate cibernetică precum CrowdStrike și Shadowserver Foundation, au folosit o tehnică avansată denumită „sinkholing”.
Această metodă a presupus redirecționarea traficului și a comunicațiilor dintre dispozitivele compromise către o infrastructură controlată strict de autorități. Astfel, canalul de comandă al infractorilor a devenit complet inutilizabil. În urma acestei acțiuni coordonate din 31 august, domenii vitale asociate rețelei au fost confiscate în SUA, în timp ce autoritățile din România, Bulgaria și Ungaria au blocat infrastructura europeană a grupării.