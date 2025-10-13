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SUMELE STUPEFIANT DE MICI PE CARE LE PRIMESC COPIII CU NEVOI SPECIALE

SUMELE STUPEFIANT DE MICI PE CARE LE PRIMESC COPIII CU NEVOI SPECIALE

SUMELE STUPEFIANT DE MICI PE CARE LE PRIMESC COPIII CU NEVOI SPECIALE

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 13 oct. 2025, 14:41

Comparație: cât primește un copil față de cât primește un parlamentar?

Suma jignitor de mică pe care o cheltuie statul pentru copiii cu nevoi speciale.

Parlamentarii se scaldă în bani în timp ce copiii suferă

SUMA ALOCATĂ PE ZI:

- 3,2 lei pentru elevii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES)
- 4,3 lei pentru elevii cu CES și Certificat de Handicap (CH)

SUMA ALOCATĂ ÎNTR-UN AN:

- 3.806 lei pentru elevii cu CES
- 5.709 lei pentru elevii cu CES și CH

BANII ALOCAȚI ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI

copii cu CES copii cu CES+CH
NOIEMBRIE 440 de lei 594 lei
DECEMBRIE 330 de lei 495 lei
IANUARIE 374 de lei 561 de lei

Un parlamentar consumă bani într-un an cât pentru două apartamente

Remunerație totală lunară: 12.000 de euro

Din care:

- 18.700 lei (3.670 euro), indemnizație brută
- 35.000 lei (6.870 euro), sumă forfetară
- 4.600 lei (902 euro), cazare
- 1.400 lei (274 euro), transport
- 700 de lei (137 euro), diurnă

Salariu anual: ~ 145.000 euro

Venit net lunar: 10.939 lei (2.146 euro)
Număr de zile de vacanță: 60 de zile vara și 30 de zile în perioada decembrie-ianuarie

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