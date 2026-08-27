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Turc ascuns într-un TIR, printre bare de aluminiu, pe DN5

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 27 aug. 2026, 08:27

Polițiștii de frontieră l-au depistat la Vama Giurgiu

Oamenii legii au observat că montarea cablului asigurator al semiremorcii era necorespunzătoare și prea slăbită. Această deficiență a permis pătrunderea persoanei în compartimentul de marfă, deși sigiliul vamal aplicat a fost găsit intact.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Cetățeanul străin a fost predat autorităților bulgare, care vor continua ancheta și vor dispune măsurile legale.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu subliniază că acționează permanent, în cooperare cu Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea fluxurilor migraționiste și combaterea infracționalității transfrontaliere.

Cooperarea include intensificarea schimbului de informații și acțiuni comune, pentru a menține siguranța în spațiul Schengen.

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