Un copil de 9 ani, rănit la mână cu o petardă în Cosoba, Giurgiu

Publicat 16 nov. 2026, 11:01 Sursă news

Un copil de 9 ani din Cosoba, județul Giurgiu, a suferit o rană la mână duminică, 15 noiembrie, după ce a încercat să reaprindă o petardă neexplodată pe stradă.

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