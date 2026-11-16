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Un copil de 9 ani, rănit la mână cu o petardă în Cosoba, Giurgiu

FOTO: IGSU/Facebook

FOTO: IGSU/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 nov. 2026, 11:01
Sursănews

Un copil de 9 ani din Cosoba, județul Giurgiu, a suferit o rană la mână duminică, 15 noiembrie, după ce a încercat să reaprindă o petardă neexplodată pe stradă.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:00, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Bolintin-Vale au fost alertați prin apel 112 de un bărbat din localitate.

Potrivit IPJ Giurgiu, la sosirea echipajului, mai mulți copii se jucau cu materiale pirotehnice pe o stradă din Cosoba. În timpul jocului, unul dintre ei a ridicat de pe asfalt o petardă care nu se explodase și a încercat să o reaprindă, momentul în care obiectul a explodat în mâna minorului.

Echipaj medical intervenit la fața locului l-a transportat pe copil într-o unitate spitalicească din București pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În urma verificărilor, autoritățile au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și utilizarea fără drept a articolelor pirotehnice.

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