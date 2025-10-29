Advertising
Social· 1 min citire
ZECE DE MII DE ROMÂNI SE ADUNĂ ÎN FAȚA GUVERNULUI, SĂTUI DE AUSTERITATEA LUI BOLOJAN. SINDICATELE ÎL VOR PLECAT DE LA PALATUL VICTORIA
ZECE DE MII DE ROMÂNI SE ADUNĂ ÎN FAȚA GUVERNULUI, SĂTUI DE AUSTERITATEA LUI BOLOJAN. SINDICATELE ÎL VOR PLECAT DE LA PALATUL VICTORIA
Peste 20 de mii de români ies astăzi în stradă
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:36Tragedie la Sânnicolau Mare: o adolescentă de 17 ani a murit înecată
- 14:10Peștele-iepure bagă spaima în turiștii din Grecia. Autoritățile iau primele măsuri împotriva speciei invazive
- 14:04Schimbare de ultimă oră la BAC 2026: Proba la Matematică și Istorie a fost amânată din cauza caniculei! Anunțul Ministerului Educației
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News