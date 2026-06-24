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Sport· 2 min citire
Cristiano Ronaldo le-a închis gura criticilor! Reacția care a făcut înconjurul lumii după Portugalia - Uzbekistan 5-0
Cristiano Ronaldo
Publicat24 iun. 2026, 08:08
Actualizat24 iun. 2026, 08:09
Cristiano Ronaldo a lăsat în urmă prestația modestă din debutul Campionatului Mondial, când Portugalia nu a impresionat în confruntarea cu RD Congo. În duelul următor, contra Uzbekistanului, starul lusitan a arătat cu totul altă față, fiind unul dintre cei mai buni oameni de pe teren și reușind să marcheze de două ori în succesul categoric al echipei sale.
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