David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 22:33

David Popovici a câștigat, sâmbătă seară, medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Trofeul Settecolli, competiție desfășurată la Roma, transmite Mediafax.

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