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Dinamo a găsit un înlocuitor pentru Eddy Gnahore

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 2 iul. 2026, 11:27

Dinamo își continuă campania de transferuri și pregătește o nouă mutare importantă după despărțirea de Eddy Gnahore.

Mijlocașul francez nu a ajuns la un acord cu oficialii clubului pentru prelungirea contractului și a plecat de la formația din Ștefan cel Mare după trei sezoane petrecute în România.

„Câinii” au pus ochii pe Yacine Bourhane, un mijlocaș de 27 de ani care a evoluat ultima dată la Aris Limassol, în Cipru.

Fotbalistul are experiență internațională, trecând anterior pe la Esbjerg, în Danemarca, și Go Ahead Eagles, în Olanda. Discuțiile dintre cele două părți sunt pozitive, ceea ce le dă speranțe suporterilor dinamoviști că Bourhane ar putea deveni înlocuitorul lui Gnahore. Până acum, Dinamo a realizat deja șapte transferuri în această perioadă de mercato, semn că echipa își remodelează serios lotul pentru sezonul următor.

 

 

 

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