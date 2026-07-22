Filipe Coelho (U Craiova) - Levski Sofia e cel mai puternic adversar de până acum

Campioana României, Universitatea Craiova va întâlni în turul secund preliminar al Ligii Campionilor formația Levski Sofia, deținătoarea titlului în Bulgaria.
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a afirmat, marți, într-o conferință de presă, că Levski Sofia, pe care o va întâlni în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, este cea mai puternică adversară din acest început de sezon.
''Desigur, știm că vom înfrunta o echipă dificilă, cea mai puternică echipă pe care am înfruntat-o până acum în acest sezon. O echipă care a avut un proces lung cu același antrenor, care a transferat jucători din Portugalia, pe care îi cunosc foarte bine și care pot face diferența. Levski Sofia este o formație puternică în toate momentele meciului, așa că ne așteaptă un meci extrem de dificil și cu o atmosferă extraordinară aici, la Sofia. Aceasta este provocarea pentru noi și vom face tot ce ne stă în putință pentru a obține un rezultat bun. Venim cu ambiție, avem încredere foarte mare în noi, dar suntem conștienți că vom întâlni o echipă extrem de dificilă'', a afirmat tehnicianul.
Antrenorul portughez a precizat că formația sa va aborda meciul de la Sofia la victorie, așa cum face de fiecare dată: ''Abordarea noastră în fiecare meci este să încercăm să câștigăm. Este calea noastră de a aborda fotbalul, așa încercăm să obținem performanță. Pentru mine cel mai dificil meci este următorul și la el ne raportăm întotdeauna''.
Referitor la absența atacantului Assad Al Hamlawi, accidentat la un antrenament, Coelho a spus că are alte soluții foarte bune pentru a-l înlocui.
''Face parte din fotbal, dar avem alte soluții foarte bune. Punctul nostru forte este ceea ce realizăm împreună ca echipă și nu din punct de vedere individual. Așa că atenția noastră va fi către jucătorii prezenți aici ca grup, și nu individual. Assad nu este aici cu noi și atenția trebuie să fie concentrată pe jucătorii care sunt prezenți. Nu voi folosi această absență ca pe o scuză'', a adăugat el.
Campioana României, Universitatea Craiova va întâlni în turul secund preliminar al Ligii Campionilor formația Levski Sofia, deținătoarea titlului în Bulgaria.
Prima manșă cu Levski va avea loc, miercuri, de la ora 20:30, pe Stadionul ''Gheorghi Asparuhov'' din Sofia, iar revanșa se va juca în Bănie, pe 29 iulie.
AGERPRES