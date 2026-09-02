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Sport· 1 min citire
Fotbal: Farul Constanța s-a despărțit de Bogdan Țîru, transferat în liga a 3-a spaniolă
Bogdam Țîru / Foto: Farul Constanţa / Facebook
Publicat2 sept. 2026, 13:49
Sursărealitatea.net
Echipa de fotbal Farul Constanța a anunțat, miercuri, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, că a ajuns la o înțelegere cu fundașul central Bogdan Țîru pentru întreruperea relațiilor contractuale.
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