Fotbal: Victorie dramatică pentru FCSB cu FC Botoșani (3-2), în Superligă

Publicat 18 aug. 2026, 07:59 Sursă realitatea.net

FCSB este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în ultimul meci din etapa a cincea.

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