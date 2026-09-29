România – Bosnia 2-4 în Liga Națiunilor. Înfrângere pentru tricolori la primul meci acasă cu Gică Hagi

România – Bosnia 2-4 în Liga Națiunilor. Un nou eșec pentru tricolori
România a pierdut cu 2-4 în fața Bosniei-Herțegovina, luni seară, pe Arena Națională, în etapa a doua din Grupa B4 a Ligii Națiunilor.
Partida a reprezentat primul meci oficial disputat de naționala României pe teren propriu în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Meciul s-a jucat fără spectatori.
Bosnia-Herțegovina a început mai bine partida și a reușit să înscrie de patru ori la București. Pentru România au marcat Daniel Bîrligea, în minutul 28, și Alexandru Cicâldău, în minutul 62.
România – Bosnia 2-4. Cum s-au marcat golurile
Bosnia a deschis scorul în minutul 12, prin Armin Gigovic, care a finalizat centrarea lui Bajraktarevic.
Doar șapte minute mai târziu, oaspeții și-au dublat avantajul. Tarik Muharemovic a înscris cu o lovitură de cap și a dus scorul la 2-0.
România a revenit în joc în minutul 28. Daniel Bîrligea a înscris cu capul după centrarea lui Eissat și a redus diferența.
Bosnia a intrat însă la cabine cu avantaj de două goluri. În minutul 40, Haris Tabakovic a înscris pentru 3-1.
În repriza secundă, bosniacii au mai punctat o dată. Ermin Mahmic a înscris în minutul 55, ducând scorul la 4-1.
România a redus din nou diferența în minutul 62, prin Alexandru Cicâldău, care a înscris cu un șut din voleu de la distanță.
În minutul 88, Daniel Bîrligea a trimis din nou mingea în poartă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. Scorul final a rămas România – Bosnia 2-4.
România, fără punct după primele două meciuri
În urma rezultatului de pe Arena Națională, România rămâne fără punct în Grupa B4 a Ligii Națiunilor.
În prima etapă, tricolorii au fost învinși de Suedia, scor 2-1, în deplasare. Bosnia-Herțegovina obținuse un rezultat de egalitate, 0-0, pe terenul Poloniei, în prima rundă.
Clasamentul și programul României
După primele două partide, România are două înfrângeri în Grupa B4.
Următorul meci al tricolorilor este programat vineri, 2 octombrie, în deplasare, împotriva Poloniei. Pe 5 octombrie, România va întâlni din nou Suedia, pe Arena Națională.
Gică Hagi, învins la primul meci oficial acasă din noul mandat
Partida cu Bosnia a fost primul meci oficial disputat de România pe teren propriu după revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei.
Selecționerul a făcut numeroase modificări în formula de start față de partida cu Suedia, iar România a primit patru goluri în fața Bosniei-Herțegovina.
Meciul de la București s-a disputat fără spectatori, ca urmare a suspendării dictate de UEFA după incidentele din ediția precedentă a Ligii Națiunilor.
România – Bosnia 2-4: următorul meci este cu Polonia
Pentru România urmează un nou meci dificil în Liga Națiunilor. Tricolorii vor juca împotriva Poloniei, în deplasare, pe 2 octombrie.
Naționala României trebuie să recupereze puncte după ce a început competiția cu două înfrângeri: 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia-Herțegovina.