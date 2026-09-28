Surpriză în lotul României pentru meciul cu Bosnia. Gheorghe Hagi a lăsat șase jucători în afara lotului

Gheorghe Hagi a stabilit lotul României pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina, din Liga Națiunilor. Selecționerul a făcut mai multe modificări față de partida cu Suedia, iar printre jucătorii care nu se regăsesc în lotul de 23 se numără și Ianis Hagi.
Naționala României joacă luni seară, 28 septembrie, împotriva Bosniei și Herțegovinei, în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida este programată de la ora 21:45, pe Arena Națională, și reprezintă primul meci disputat de Gheorghe Hagi pe teren propriu de la revenirea sa pe banca echipei naționale. Meciul se va disputa fără spectatori, în urma unei sancțiuni UEFA.
După înfrângerea cu 2-1 în fața Suediei, Hagi a decis să opereze mai multe schimbări pentru confruntarea cu Bosnia. Față de partida precedentă, șase jucători nu au mai fost incluși în lotul pentru meciul de luni.
Ianis Hagi, printre absenții pentru România – Bosnia
Una dintre cele mai importante absențe este cea a lui Ianis Hagi. Fiul selecționerului nu se află în lotul de 23 de jucători ales pentru partida cu Bosnia și Herțegovina.
Pe lângă Ianis Hagi, Gheorghe Hagi a decis să nu îi includă în lotul pentru acest meci pe Dennis Man, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Radu Drăgușin și Răzvan Marin.
Astfel, față de meciul cu Suedia, șase dintre jucătorii convocați pentru partida precedentă nu se regăsesc pe lista pentru confruntarea cu Bosnia.
Lotul României pentru meciul cu Bosnia
Pentru partida de pe Arena Națională, Gheorghe Hagi are la dispoziție 23 de fotbaliști:
Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat.
Mijlocași: Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Vlad Dragomir.
Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Olimpiu Moruțan.
România, fără punct după primul meci din Liga Națiunilor
România abordează partida cu Bosnia după debutul pierdut în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii au fost învinși de Suedia cu 2-1, rezultat în urma căruia echipa națională ocupă ultima poziție în grupă, cu zero puncte.
Înaintea meciului România – Bosnia și Herțegovina, clasamentul grupei este:
Partida cu Bosnia are o miză importantă pentru tricolori, care încearcă să obțină primele puncte din actuala ediție a Ligii Națiunilor.
Gheorghe Hagi anunță schimbări la națională
Înaintea partidei cu Bosnia, Gheorghe Hagi a transmis că intenționează să facă mai multe schimbări și că obiectivul său este să construiască o echipă competitivă.
Selecționerul a vorbit și despre necesitatea ca România să își construiască o mentalitate de echipă capabilă să lupte pentru rezultate și calificări la turneele finale.
Meciul România – Bosnia și Herțegovina se dispută luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.