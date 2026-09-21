PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan. Sorin Grindeanu: „Vom vota doar un guvern din care facem parte!”

PSD a decis să nu susțină Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu spune că social-democrații își mențin poziția potrivit căreia vor vota doar un Executiv din care fac parte și resping continuarea politicilor fostului Guvern Bolojan.
PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan la votul din Parlament. Sorin Grindeanu a anunțat, după ședința conducerii partidului, că social-democrații rămân la poziția stabilită în urmă cu trei săptămâni, la Sinaia: PSD votează doar un Guvern din care face parte. Liderul social-democrat a spus că partidul nu poate susține continuarea politicilor fostului Guvern condus de Ilie Bolojan și a enumerat mai multe motive economice care au stat, în opinia sa, la baza deciziei.
Sorin Grindeanu: „PSD votează doar un guvern din care face parte”
„PSD este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD a spus și la Sinaia, în urmă cu trei săptămâni: votează doar un guvern din care face parte. Spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Românii nu mai suportă taxe crescute, prețuri mari și concedieri pe bandă rulantă. Unii, din ceea ce am văzut, vor să rămână blocați în cămară, să aprindă lumina atunci, să vedem ce a rămas în cămară după un an și jumătate cu Bolojan la putere. Doamnelor și domnilor:
1. România are cea mai mare cădere economică din ultimii cinci ani și jumătate.
2: România are cea mai mare inflație din ultimii trei ani, din aprilie 2023 încoace.
3: În economie s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă din ultimii 15 ani, cam 70.000 la nivelul efectiv al salariaților.
4: Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectați sunt pensionarii.
5: Avem cea mai puternică prăbușire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa.
6: Avem cea mai mare cădere a producției industriale din Uniunea Europeană, minus 6,3%.
7: Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro mai puțin decât în trimestrul doi al anului 2025.
8: La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la prețul energiei electrice și la combustibil, peste 10 lei, și motorina peste 11 lei.
PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului.”
Grindeanu: „De aceea, PSD nu îl poate vota”
Sorin Grindeanu l-a criticat apoi direct pe Siegfried Mureșan și a spus că declarațiile premierului desemnat din ultimele zile au întărit decizia social-democraților de a nu susține viitorul Executiv.
„Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea, PSD nu îl poate vota. Noi și peste 80% dintre români nu avem încredere că, sub falsul drapel al reformei, nu vor fi făcute noi tăieri. Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că nici măcar, din punctul nostru de vedere, nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele și pe răbdarea tuturor românilor.”
Grindeanu îl întreabă pe Mureșan de unde acoperă „aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget”
Liderul PSD a mai spus că s-ar fi așteptat ca Siegfried Mureșan să vorbească despre situația bugetară, rectificare și bugetul pentru anul 2027, în locul atacurilor la adresa social-democraților.
„În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineață, înainte de a începe noi ședința, deci în loc de atacuri la PSD și de dorința de a continua politicile lui Bolojan, m-aș fi așteptat de la domnul Mureșan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget și de ce a mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul trei. Aș fi vrut să văd din partea domnului Mureșan, în loc de veșnicele înjurături la adresa PSD-ului, care e planul dumisale pentru rectificare, dar și cum are sau care e viziunea pentru bugetul pe 2027. N-am văzut nimic din această perspectivă. Eu cred că nu doar noi ne-am fi așteptat la aceste lucruri, ci toți românii.”
Știre inițială: Social-democrații s-au reunit în ședință
PSD se reunește luni, la ora 11:00, pentru a decide dacă va susține în Parlament viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a anunțat deja că le va transmite colegilor săi că nu ar vota o astfel de formulă de guvernare.
PSD se reunește luni, la ora 11:00, pentru a decide dacă va susține sau nu în Parlament viitorul Executiv condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a anunțat deja că le va transmite colegilor de partid că el nu ar vota o astfel de formulă, iar decizia social-democraților devine importantă în calculele pentru majoritatea necesară în Parlament. Pragul pentru învestirea unui Guvern este de 233 de voturi.
PSD decide dacă votează noul Guvern
Social-democrații urmează să stabilească poziția partidului înaintea votului din Parlament, fără ca o negociere cu Siegfried Mureșan să fi avut loc în prealabil. Semnalul transmis până acum de Sorin Grindeanu este că liderul PSD nu susține această variantă de Guvern.
Potrivit calculelor prezentate, PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale și parlamentarii neafiliați ar strânge împreună 209 voturi. În această configurație, susținerea rămâne sub pragul de 233 necesar pentru învestirea Executivului, astfel că voturile venite din afara acestei formule devin decisive.
Sorin Grindeanu a anunțat că nu ar susține această formulă
Liderul PSD a transmis că le va spune colegilor săi că nu ar vota un Guvern condus de Siegfried Mureșan. În ultimele zile au existat și critici venite din partea altor social-democrați la adresa premierului desemnat.
Siegfried Mureșan a declarat anterior că va încerca să obțină susținerea PSD pentru formarea Guvernului. Realitatea.net nota pe 20 septembrie că PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților aveau împreună 187 de parlamentari, în timp ce Mureșan vorbea despre 169 de voturi fără a include minoritățile naționale.