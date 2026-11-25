Gică Hagi a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. „Regele” i-a oferit Suveranului Pontif un tricou al naționalei României.
Gică Hagi a fost primit, miercuri, la Vatican, de Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei audiențe generale la care au participat și alte legende ale sportului românesc. „Regele” i-a oferit Suveranului Pontif un cadou cu o semnificație aparte, un tricou al echipei naționale a României.
Gică Hagi, Nadia Comăneci și Ilie Năstase au fost prezenți la Vatican, unde au avut ocazia să se întâlnească cu Papa Leon al XIV-lea.
Delegația română a fost însoțită de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.
Întâlnirea a avut loc în contextul manifestărilor dedicate „Anului Nadia Comăneci”, iar cei trei mari sportivi au pregătit cadouri simbolice pentru Suveranul Pontif.
Ce cadou i-a oferit Gică Hagi Papei Leon al XIV-lea
Gică Hagi i-a dăruit Papei Leon al XIV-lea un tricou al echipei naționale a României, inspirat de modelul purtat la Campionatul Mondial din 1994. Tricoul are numărul 10 și numele fostului mare fotbalist pe spate.
Pe acesta a fost inscripționat și un mesaj special: „Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea. Cu credință, respect și recunoștință”.
La rândul său, Ilie Năstase i-a oferit Papei o rachetă de tenis pe care a folosit-o în 1976, an în care a obținut mai multe victorii importante. Nadia Comăneci a pregătit o bluză de trening a naționalei României și o șapcă dedicată Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028, semnată de ea și de soțul său, Bart Conner.
Fosta gimnastă a transmis că întâlnirea a fost una specială și a vorbit despre emoția de a fi binecuvântată la Vatican alături de celelalte legende ale sportului românesc.