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Sport· 1 min citire
Moment istoric la Cupa Mondială! Trump și Infantino vor înmâna împreună trofeul câștigătoarei
Donald Trump, Gianni Infantino
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat într-un interviu acordat postului american FOX că Donald Trump va fi prezent la finala Cupei Mondiale și va participa la ceremonia de premiere alături de oficialul forului mondial.
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