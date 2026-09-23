Probleme pentru Laurențiu Reghecampf înainte de primul antrenament la FCSB. Lotul este decimat

Laurențiu Reghecampf se pregătește să preia oficial FCSB, însă noul antrenor va avea un lot incomplet la primele ședințe de pregătire.
Mai mulți jucători nu vor fi disponibili în această perioadă, fie pentru că se află la echipele naționale, fie din cauza problemelor medicale. Reghecampf este așteptat să conducă primul antrenament joi, 24 septembrie.
Șapte jucători sunt la naționale
FCSB are în această perioadă șapte fotbaliști convocați la reprezentativele naționale. Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian se află la naționala U21 a României.
Meriton Korenica este convocat la Kosovo, Risto Radunovic la Muntenegru, Ronny Labonne la Martinica, Dylan Batubinsika la RD Congo, iar Joao Paulo reprezintă Capul Verde.
Situația reduce opțiunile lui Reghecampf pentru antrenamentele din această pauză competițională.
Șase fotbaliști au probleme medicale
Pe lângă internaționali, FCSB are și mai mulți jucători indisponibili din cauza accidentărilor. Denis Drăguș, Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, David Miculescu, Dennis Politic și Andrei Dăncuș se află pe lista fotbaliștilor cu probleme medicale.
Denis Drăguș s-a accidentat în partida cu Universitatea Craiova, iar recuperarea sa îl ține departe de pregătirea normală a echipei.
Reghecampf vrea să refacă pregătirea fizică
Una dintre prioritățile antrenorului este îmbunătățirea nivelului fizic al echipei. Gigi Becali a relatat că Reghecampf i-a transmis că intenționează să intensifice pregătirea și să programeze câte două antrenamente pe zi timp de 10 zile.
Inițial, tehnicianul a luat în calcul un cantonament în Turcia, însă planul a fost abandonat după consultarea cu preparatorul fizic Thomas Neubert. Stafful a decis că pregătirea poate fi făcută în condiții bune și la baza FCSB de la Berceni.
Primul antrenament, joi
Mihai Stoica a anunțat că Laurențiu Reghecampf va conduce joi, 24 septembrie, prima ședință de pregătire la revenirea sa la FCSB. Tehnicianul ar urma să susțină și o conferință de presă în aceeași zi.
Reghecampf se află la al treilea mandat pe banca FCSB. Până la primul său meci oficial, programat pe 10 octombrie cu Oțelul Galați, antrenorul va avea la dispoziție o perioadă pentru evaluarea lotului și pregătirea echipei.