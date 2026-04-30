Remiză între Atletico şi Arsenal Londra, în turul semifinalei Ligii Campionilor, 1-1!
Arsenal Londra
Calificarea se joacă la Londra
Echipa engleză Arsenal Londra a terminat la egalitate miercuri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia spaniolă Atletico Madrid, în prima manşă a semifinalelor din Liga Campionilor.
Manșa a doua are loc săptămâna viitoare, scrie Realitatea Sportivă.
Londonezii au controlat prima repriză, în care spaniolii au tatonat şi au aşteptat. Hincapie a trimis pe lângă poartă în minutul 6, a urmat replica gazdelor, Julian Alvarez şutând la poarta lui Raya, însă acesta a respins, în minutul 14. Madueke a trimis pe lângă poarta lui Oblak în minutul 30, pentru ca în minutul 42 „tunarii” să primească un penalti, după un fault al lui Hancko la Gyokeres.
Tot suedezul a transformat de la punctul cu var, în minutul 44, şi Arsenal a intrat cu avantaj minim la pauză. Elevii lui Simeone au prezentat însă altă faţă în repriza secundă, atacând şi punând în dificulatate formaţia londoneză. Julian Alvarez a trimis puţin pe lângă poartă o lovitură liberă, în minutul 49, apoi s-a remarcat portarul Rayo, la dubla ocazie a lui Lookman şi Griezmann, din minutul 53.
Portarul spaniol al lui Arsenal a respins incredibil şutul nigerianului, pentru ca reluarea lui Griezmann să fie blocată de Gabriel. Madrilenii au primit şi ei un penalti, în minutul 54, când White a comis henţ la şutul lui Llorente, iar Julian Alvarez a transformat lovitura de pedeapsă, în minutul 56.
Griezmann a fost aproape de gol în minutul 63, dar şutul său a lovit bara. Raya a mai avut o intervenţie salutară, la Lookman, în minutul 74, apoi arbitrul olandez Danny Makkelie a dictat penalti pentru englezi, la un contact Hancko – Eze în suprafaţa de pedeapsă a gazdelor.
După intervenţia VAR decizia a fost anulată, iar Atletico Madrid – Arsenal Londra s-a terminat la egalitate, 1-1. Calificarea în finală se va decide la Londra, săptămâna viitoare.
