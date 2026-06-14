Gheorghe Piperea, după desemnarea lui Adrian Veștea: „Este un gest de lipsă de politețe politică incredibilă! Veștea o să aibă mai puțină susținere parlamentară decât a avut Tomac!”

Publicat 14 iun. 2026, 11:00 Sursă realitatea.net

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să genereze reacții puternice pe scena politică. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că alegerea unui reprezentant al PNL fără consultarea conducerii partidului reprezintă o eroare politică majoră.

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