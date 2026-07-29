Politica· 1 min citire

Cristian Popescu Piedone, mesaj de Ziua Imnului Național: „Deșteaptă-te, române!” este un îndemn la implicare și responsabilitate

Foto Facebook

Foto Facebook

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 29 iul. 2026, 11:06

Cristian Popescu Piedone a transmis, de Ziua Imnului Național, un mesaj în care a subliniat că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă mai mult decât un cântec oficial, fiind un apel la demnitate, respect față de țară și implicare civică.

Liderul Partidului Naționalist Reformarea României i-a îndemnat pe români să construiască viitorul prin muncă, onoare și responsabilitate:

”Astăzi nu vorbim doar despre un imn. Vorbim despre sufletul unei națiuni!

Imnul Național nu se ascultă cu mâinile în buzunar și privirea în pământ. Se ascultă cu respect, cu fruntea sus și cu gândul la cei care au luptat ca noi să fim aici, liberi, sub tricolor.

România are nevoie, în fiecare zi, de oameni care lasă vorbele și trec la fapte. Să ne respectăm țara, să ne respectăm simbolurile și să nu uităm niciodată că viitorul se construiește prin muncă, onoare și responsabilitate.

Astăzi, când răsună „Deșteaptă-te, române!”, să ne trezim nu doar pentru câteva minute, ci pentru fiecare zi în care putem face ceva bun pentru comunitatea noastră. „Deșteaptă-te, române!” este un îndemn să ne ridicăm, să ne cerem drepturile, să ne implicăm pentru țara noastră! Partidul Naționalist Reformarea României s-a născut fix din aceasta dorință, ca românii să fie respectați și ascultați!

Dumnezeu să binecuvânteze poporul român!

Cu respect pentru România și români,

Cristian Popescu Piedone

Președintele Partidului Naționalist Reformarea României”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cristian popescu piedone

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe