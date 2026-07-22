Bani de la stat pentru elevii de nota 10. Ce sume primesc absolvenții de gimnaziu și liceu

Elevii care au obținut media generală 10 la Evaluarea Națională sau la examenul de Bacalaureat din 2026 ar putea primi și în acest an premii în bani. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede menținerea stimulentelor financiare acordate absolvenților cu rezultate excepționale.
Câți elevi vor beneficia de stimulente
În acest an, doar șapte absolvenți de gimnaziu au reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională, acesta fiind cel mai mic număr de medii maxime înregistrat din 2013 până în prezent.
În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, situația este diferită. La sesiunea din iunie 2026 au fost înregistrate 70 de medii de 10, cu peste 112% mai multe decât anul trecut. Acestora li se adaugă un elev care a obținut media maximă în sesiunea specială și alți 22 de elevi care au încheiat cu nota maximă Bacalaureatul german.
În total, 93 de elevi vor putea primi premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării.
Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern
Proiectul stabilește acordarea unui stimulent financiar de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2026.
De asemenea, absolvenții de liceu care au încheiat examenul național de Bacalaureat cu media 10, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, vor primi câte 5.000 de lei.
Lista beneficiarilor și procedura prin care vor fi acordate aceste stimulente vor fi aprobate ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.
Fondurile necesare provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, fiind prevăzute la capitolul destinat învățământului și încadrate la titlul „Asistență socială”.
Pentru anul 2026, ministerul a prevăzut un buget total de 479.000 de lei pentru acordarea acestor premii. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați elevilor cu media 10 la Evaluarea Națională, iar 465.000 de lei vor fi utilizați pentru premierea absolvenților care au obținut media maximă la Bacalaureat.
Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul, acordarea acestor stimulente nu generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul general consolidat, deoarece fondurile necesare sunt deja incluse în bugetul aprobat al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026.
Care este scopul acestor stimulente financiare
Prin acordarea acestor premii, autoritățile urmăresc să recunoască și să încurajeze performanța școlară la cele mai importante examene din învățământul preuniversitar.
Recompensele financiare sunt destinate elevilor care au obținut rezultate excepționale și reprezintă o formă de apreciere pentru efortul depus pe parcursul anilor de studiu. După adoptarea Hotărârii de Guvern și emiterea ordinului ministrului Educației, va fi aprobată lista finală a beneficiarilor, iar sumele vor fi virate conform procedurii stabilite de minister, potrivit sursei.