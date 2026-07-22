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Social· 1 min citire
Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale
Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Astfel, devine prima țară din Uniunea Europeană care va implementa o lege în acest sens. De la 1 septembrie, copiii nu vor mai avea voie să își facă un cont pe platforme precum TikTok sau Instagram.
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