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Sport· 2 min citire
Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupa de Europa League în minutul 90+8 al returului cu Ararat
Laurențiu Popescu, portarul Craiovei
Publicat28 aug. 2026, 08:30
Sursărealitatea.net
Echipa Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupa Ligii Europa după ce a pierdut joi seara, la Erevan, returul cu Ararat Armenia, scor 0-1, în urma unui penalti repetat şi apărat de două ori de portarul Laurenţiu Popescu.
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