Vlad Chiricheş s-a despărțit de FCSB. Mesajul pe care l-a transmis suporterilor

Vlad Chiricheş şi-a încheiat oficial contractul cu FCSB. Chiricheş le-a mulţumit suporterilor pentru susţinere.
"Nu e uşor să găseşti cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important. FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele şi am avut privilegiul să revin, după atâţia ani, acasă.
Le mulţumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff şi tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.
Suporterilor le sunt recunoscător pentru încredere, pentru încurajări şi pentru faptul că au fost alături de echipă indiferent de momente. Respectul vostru a însemnat întotdeauna enorm pentru mine.
Plec cu sufletul împăcat şi cu multe amintiri pe care le voi păstra toată viaţa. Fotbalul merge înainte, iar eu voi privi mereu cu recunoştinţă spre tot ceea ce am trăit în tricoul roş-albastru. Vă mulţumesc din inimă", a scris Vlad Chiricheş, pe reţelele de socializare.
Şi clubul a anunţat astăzi încetarea contractului cu unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui FCSB din istoria recentă.
"Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roş-albastru a unuia dintre jucătorii de talie internaţională care au îmbrăcat tricoul echipei noastre de-a lungul timpului.
Numitorul comun a două generaţii de excepţie din istoria clubului, Vlad Chiricheş, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion şi a celor trei Supercupe ale României obţinute alături de noi, dar, mai ales, graţie golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea.
Sau, mai recent, contra celor de la CFR Cluj, când a încununat evoluţiile de excepţie din play-off-ul sezonului 2024-2025 cu un gol înscris din afara careului, pe Arena Naţională, la aceeaşi poartă la care făcea minuni contra multiplei campioane a Olandei.
Un exemplu de profesionalism şi devotament, fostul căpitan al echipei naţionale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european şi va avea parte întotdeauna de respectul şi aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roş-albastră. Mulţumim pentru tot, Vlad Chiricheş!", a transmis FCSB.