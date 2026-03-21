Volei feminin: CSM Volei Alba-Blaj, prima echipă calificată în semifinalele Diviziei A1

Campioana CSM Volei Alba-Blaj este prima echipă calificată în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CS Rapid București cu scorul de 3-0 (25-7, 25-18, 25-15), vineri seara, pe teren propriu, în al doilea meci al seriei, informează Agerpres.

Vittoria Piani (18 puncte), Drussyla Andressa Felix Costa (12), Ana Viktoria Trcol (10) și Ariana-Cristina Pîrv (10) au fost cele mai bune de la CSM Volei Alba-Blaj.



Campioana a câștigat și primul meci cu 3-0, în Sala Rapid, pe 13 martie.



Sferturile de finală se dispută după sistemul cel mai bun din trei partide.



CSM București a dispus de CSM Corona Brașov cu 3-0 (25-19, 25-18, 25-17), vineri, în Sala Elite. Scorul este egal la general, după ce Corona s-a impus cu 3-0 în prima partidă a seriei.



Elen Vilas Boas Braga Trugillo (16 puncte), Bianca Gabriela Cucu (14) și Marina Giacomello (12) au fost artizanele victoriei.



Meciul decisiv se va juca pe 25 martie, la Brașov.