Volei masculin: Performanță remarcabilă - România este în sferturile Campionatului European

Tricolorii reuşesc astfel să egalizeze performanța de la ediția precedentă a turneului final.
Selecționata masculină de volei a României s-a calificat duminică în sferturile de finală ale Campionatului European EuroVolley 2026, după ce a învins reprezentativa Ucrainei cu scorul de 3-0, într-un meci disputat la Sofia.
Tricolorii reuşesc astfel să egalizeze performanța de la ediția precedentă a turneului final. Elevii brașoveanului Sergiu Stancu au închis partida în minim de seturi, 25-22, 25-21 și 30-28, gestionând mai bine finalurile tensionate din fiecare act. Principalii marcatori ai echipei României au fost Alexandru Rață, cu 16 puncte, Daniel Chițigoi, cu 11 puncte, și jucătorul Coronei Brașov, Ștefan Lupu, cu 8 puncte.
România obținuse calificarea în faza optimilor după ce a ocupat poziția a treia în grupa D, ale cărei meciuri le-a găzduit la Cluj-Napoca. În faza grupelor, tricolorii au înregistrat o înfrângere cu Letonia, scor 1-3, urmată de victorii cu Elveția, scor 3-1, și Turcia, scor 3-1, o înfrângere la limită cu Germania, scor 2-3, și o victorie împotriva campioanei olimpice Franța, scor 3-2.
În faza sferturilor de finală, echipa României va reîntâlni reprezentativa Franței, marți, la Sofia. Francezii au obținut biletul pentru sferturi duminică seară, după ce au eliminat Portugalia cu scorul de 3-0. Meciurile din cadrul sferturilor de finală se vor desfășura în zilele de 22 și 23 septembrie la Sofia și Torino. Competitia va continua cu semifinalele și finalele, programate pentru 25 și 26 septembrie la Milano.