Angajații de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din Giurgiu au organizat, astăzi, un protest, în fața instituției.

Motivul: nu și-au mai primit salariile de mai bine de două luni. Oamenii spun că vor continua protestul până când se va remedia situația. Ba mai mult, salariații sunt hotărâți să organizeze manifestații în fața tuturor instituțiilor publice responsabile.

„Nu avem niciun răspuns. De două luni de zile am făcut toate demersurile posibile la toate autoritățile locale și centrale. Ieri a avut loc o ultimă discuție și nu s-a rezolvat nimic. Nu s-a găsit niciun fel de înțelegere pentru alocarea fondurilor necesare”, a declarat, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, Constanța Paraschivescu, vicepreședintele sindicatului DGASPC Giurgiu.

Ea a precizat că, deși din standardele de cost s-a alocat doar 50% din suma necesară plății salariilor, banii nu au ajuns nici până acum la oameni.

La rândul său, președintele CJ Giurgiu, Marian Mina, a declarat că instituția nu are bani pentru plata salariilor angajaților DGASPC iar Guvernul, deși are cunoștință de această situație, nu a soluționat-o.

„Eu cred că Executivul pur şi simplu nu vrea să rezolve problema, pentru că soluţii au! Nu mai avem bani la Consiliul Judeţean pentru nimic. De luna viitoare, ne vom afla în aceeaşi situaţie ca şi DGASPC cu toate direcţiile subordonate. Am înţeles situaţia referitoare la COVID-19 şi am alocat sume importante pentru sistemul de sănătate, cu promisiunea fermă din partea Guvernului că ne vom primi banii înapoi. Am rămas cu promisiunea, pentru că, nici până în acest moment, nu am primit vreun ban şi cred că nici nu vom primi prea curând!”, a spus Marian Mina.