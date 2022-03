Un oficial din Mariupol, Maxim Kach, a publicat imagini de la locul atacului. Acesta a spus, potrivit CNN, că se fac eforturi disperate pentru a scoate din interior oamenii surprinși sub dărâmături. “Aici erau doar gravide și copii sub 3 ani”, a spus acesta, subliniind că nu existau militari în zona acestei clădiri.

In #Mariupol, an air bomb was dropped on the Neptun swimming pool. Women and children were hiding from shelling in the building. pic.twitter.com/AsYSmMqge9

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022