Tânăra de 28 de ani care a murit în accidentul aviatic din județul Giurgiu era din Panciu și primise cadou din partea prietenului un zbor cu un avion de mici dimensiuni.

Georgiana era absolventă de Drept și lucra la un birou al unui executor judecătoresc din București, relatează editiedevrancea.ro.

Prietenul ei, Florin Prodana, a postat pe FB un mesaj sfâșietor:

„I leave the lights on! Îți mulțumesc pentru Beth Hart, îți mulțumesc pentru infinitele momente de bucurie, îți mulțumesc pentru că ai avut rabdare cu mine și nu am înțeles niciodată de ce ai făcut-o cu atâta grijă de mine, asta ai făcut!

Ai avut grijă de mine. Știi că nu am mai postat de mult și nici nu o voi mai face pentru că mă cunoști prea bine… Te iubesc și sper măcar ție să-ți fie bine. Știi că aș fi ales fără să clipesc să fiu în locul tău la zborul ăla și aș fi zâmbit înainte de impact împăcat că sunt eu și că nu mai urmezi tu…‟.

Avionul era pilotat de Valentin Anghel (54 de ani), directorul aerodromului din Letca Nouă, localitate unde s-a produs tragedia. Aeronava a fost distrusă în totalitate, iar piesele din aparatul de zbor au fost carbonizate şi doar o bucată din aripa avionului a rămas intactă, conform autorităților. Înaintea tragediei, același pilot a mai efectuat un zbor cu rudă a prietenului Georgianei, zbor care a decurs normal.

Sursa: Realitatea de Giurgiu