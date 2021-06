Lucian Duță, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, artizanul implementării sistemului cardului național de sănătate acuză faptul că există riscul ca niște oameni din SRI să aibă accesul la absolut toate datele cetățenilor, iar acesta să fie folosit ca modalitate de șantaj.

„Scrisoarea deschisă pe care am depus-o a fost adresată absolut tuturor. Nu a fost publicată decât de către doua ziare și atât!. Spre bucuria mea, inclusiv George Simion, mi-a răpsuns personal la mail. Mi-a dat comunicatul mai departe și mi-a spus că vor protesta și vor cere o comisie de anchetă. Celelalte partide nu m-au băgat în seamă. Nu mă aștept ca Cioalcu, Cîțu sau Orban să-mi dea un răspuns. Nu se va înființa nicio comisie, pentru că nu se dorește aflarea avdevărului. SRI este administrator, dar și beneficiar în acest proiect. Viața fiecărui om este separată în diferite staturi, pe diferitre componente. Cu alte cuvinte, ei știu totul despre starea de sănătate, cea civilă, starea averii. Cine controlează informația agregată, poate reconstitui virtual viața fiecăruia. Adica, starea de sănătate, cum își cheltuiește banii, unde se duce, cu cine și ce face. Acest proiect ar trebui să aibă niște beneficiari civili. ANAF ar trebui să fie printre beneficiari, să fie interconectat. Dar nu sunt conectați. Adică, nu au user și o parolă atunci când vor să demareze o anchetă fiscală. Abia după emisiunea de la REALITATEA PLUS au întreprins demersurile ca să facă ceva. S-ar putea ca acest sistem să fie folosit de DIICOT și DNA în anchete. Nici Procuratura Generală nu este conectată. Big Brother nu a dat voie, deși fiecare instituție ar trebui să fie interconectată. O folossc cei de la SRI, descarcă pe stick-uri informații. SRI spsune că este făcut în numele Ministerului Fondurilor Europene. Sistemul este unul cu dublu sens. Sunt de la Casa de Sănătate, dar o pun la dispoziția altora, iar când mă interesează, obțin informația de care am nevoie. Informația e foarte clară. Există suspiciunea că anumiți oameni dintr-o instituție pot beneficia de absolut toate informațiile despre oameni, poți să subminez, n-am spus că se și întâmplă, poți santaja pe cineva. Domnul Victor Ponta credeți că a ieșit președinte al PSD și nu a fost mapat? Nu a citit nimeni legislația Big Brother. SRI nu este administrator, ci vorbește de un centru civil. Ghidul solicitantului pentru acest proiect a fost publicat în iulie, în Monitorul Oficial, iar contractul a fost semnat cu trei săptămâni în urmă. Este vorba de o vină colectivă a ministrului Marius Bostan, Marius Ghinea. Licitația a fost lansată pe 17 iulie, iar ordinul care ar trebui să preceadă, a fost dat înainte. Niciulul dintre marii lideri politici nu au nivelul de pregătrire de a conduce aceste partide. Ciolacu se califica pentru maxim portar, Cîțu era maxim ușier”, a încheiat Lucian Duță.

Sorin Muncaciu, deputat AUR, consideră că astfel de baze de date, aflate la îndemâna statului prin forțele de putere contravin statului de drept și libertății. El susține că și mai grav este dacă anumite persoane cu influență în structurile de putere politico-militară vând astfel de informații în scop comercial.

AUR a început printr-o interpelare în Senat și vom depune această cere de creare a unei Comisii de ancheta. Am urmărit atent această obligativitate de vaccinare, iar aunci când CE a hotărât să facă acest certificat Covdi, ne-am gândit că acest lucru se poate face numai accesând o bază de date. Am văzut că a început să prindă contur la nivel european, iar baza de date este interconectată. Problema este cu extensiunea. E mult prea multă informație ca să fie relevantă pentru un medic. Iar întrebarea a fost câtă informație putem da. Este foarte clar că acest sistem este deja operațional, dar fără să avem garanții de constituționalitate. Drepturile omului nu sunt date de guvern sau SRI, ci de Dumenzeu! SRI trebuia să dea un raport de constituționalitate, dar nu a făcut nimic în acest sens. Noi putem sesiza, face tărăboi prin declarații politicie, dar șefia comisilor și dinamica parlamentară este alta. În congresul SUA exista 3 celule, iar congresmenii dacă nu vin sunt băgați acolo. Ultima oară au fost deschise acolo acum 100 de ani. Dacă nu te prezinți, stai la celulă. Cînd spui ceva în fața comisiei și minți, atunci ești sub jurământ. Important este ca acea bază de date să fie urmărită. Dacă există o asemenea de bază, dar nu există legislație pentru ea, adică un ofițer selecționează datale și le folosește în scop comerical, atunci avem o probelmă serioasă. Aici se vorbește și despre drepturile omului și trebuie să existe un control. Cineva care operează o bază de date din altă țară, poate vedea astfel de date. Trebuie să creăm cadru legislativ ca să nu se întâmple. Dacă ajung în comisii și mint, atunci ar trebuie deferiți justiției.

Dorin Iacob salută inițiativa AUR și spune că, dacă există suspiciuni, trebuie ca cineva să vină să dea explicații în fața Parlamentului.

”Salut iniuțiativa partiudului AUR. Este una responsabilă. E un lcuru foarte bun, mai ales când vorbim de suspiciuni în legătură cu interferența serviciilor mai mult sau mai puțin justificate. Totuși, este nevoie să fie clarificate. Trebuie să vină cineva de la Guvern sau SRI și să răspundă acestor suspiciuni. Bravo celor de la AUR că vor înființarea acestei comisii”, conchide Iacob.